Президент Мексики Шейнбаум: Трамп предлагал ввести войска на территорию страны

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп предлагал ввести американские войска на территорию Мексики. Об этом заявила президент государства Клаудия Шейнбаум.
«Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла (на территорию Мексики — прим. ред.)», — рассказала она в ходе пресс-конференции.
Шейнбаум подчеркнула, что отказалась от инициативы американского лидера, заявив, что ввод войск США в Мексику не обсуждается и не стоит на повестке дня. Говоря о возможном влиянии внутренних инцидентов Мехико на отношения с Вашингтонам, президент допустила иные формы сотрудничества стран при уважении США к суверенитету Мексики.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп продлил на три месяца соглашение по пошлинам с Мексикой.