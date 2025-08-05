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Президент Мексики Шейнбаум: Трамп предлагал ввести войска на территорию страны

Клаудия Шейнбаум заявила, что отказалась от предложения Трампа о вводе американских вооруженных сил в Мексику.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп предлагал ввести американские войска на территорию Мексики. Об этом заявила президент государства Клаудия Шейнбаум.

«Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла (на территорию Мексики — прим. ред.)», — рассказала она в ходе пресс-конференции.

Шейнбаум подчеркнула, что отказалась от инициативы американского лидера, заявив, что ввод войск США в Мексику не обсуждается и не стоит на повестке дня. Говоря о возможном влиянии внутренних инцидентов Мехико на отношения с Вашингтонам, президент допустила иные формы сотрудничества стран при уважении США к суверенитету Мексики.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп продлил на три месяца соглашение по пошлинам с Мексикой.

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