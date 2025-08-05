Президент Мексики Шейнбаум: Трамп предлагал ввести войска на территорию страны

Шейнбаум подчеркнула, что отказалась от инициативы американского лидера, заявив, что ввод войск США в Мексику не обсуждается и не стоит на повестке дня. Говоря о возможном влиянии внутренних инцидентов Мехико на отношения с Вашингтонам, президент допустила иные формы сотрудничества стран при уважении США к суверенитету Мексики.