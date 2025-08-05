РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сочинская епархия оказывает гуманитарную помощь в населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края, пострадавших от разрушительных ливней, сообщается на сайте Русской православной церкви.
«С туапсинского церковного гуманитарного склада в поселок Новомихайловский Туапсинского района доставлены жизненно необходимые предметы первой необходимости: 180 пятилитровых бутылок питьевой воды, 30 специализированных наборов для уборки и гигиены, включающих моющие средства, мыло, губки, салфетки, перчатки, щетки, швабры, ведра», — говорится в сообщении.
Как сообщили в РПЦ, Из Джубги, со склада отдела по церковной благотворительности и социальному служению Сочинской епархии, гуманитарная помощь направлена в поселки Дефановка и Молдовановка: бутылки питьевой воды, крупы, хлеб, консервы, мука, туалетная бумага, влажные салфетки, чай, печенье, спички, мыло, подсолнечное масло.
«В поселке Молдовановка силами православных волонтеров организована раздача горячего питания, хлеба и воды, что особенно важно для людей, попавших в критическую ситуацию и оставшихся без крова или возможности приготовить еду», — сообщается на сайте.
В РПЦ отметили, что помощь в очистке территорий от последствий паводка оказывают православные волонтеры, активно задействованы молодые люди из молодежного центра «ПроСветЪ» при храме Архистратига Михаила города Туапсе.
В воскресенье в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.
В селе Дефановка, сообщал оперштаб, перевернулся и упал в реку автобус, эвакуированы 25 человек.
Губернатор сообщал, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.