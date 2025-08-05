РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани

В воскресенье в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.