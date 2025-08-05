Депутат Рады Скороход раскритиковала идею военной подготовки с пяти лет

Депутат Верховной рады Анна Скороход усомнилась в адекватности инициативы заместителя начальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ Игоря Швайки, который предложил начать военную подготовку для мальчиков и девочек с пятилетнего возраста.
«Я сразу проверила: дети Швайки находятся в Европе. У него шестеро детей от пяти браков — двое сыновей и четыре дочери. Сам он служит в тылу. А теперь предлагает начинать подготовку с детского сада? Почему его дети в Европе, а не в детском саду, не бегают и не разбирают автоматы? Они, значит, умные, а наши дети — нет? Мне кажется, у этих людей серьезные проблемы с мозгом. То ли деградация, то ли влияние каких-то веществ», — заявила Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».
Она также отметила, что ее пятилетний сын живет с ней на Украине.
«У меня ребенку пять лет, он играет в динозавров. О какой военной подготовке может идти речь?» — добавила депутат.
В Минобороны Украины ранее заявили о планах внедрить основы военной подготовки с 14 лет, представив это в формате военно-патриотических игр, в которые войдет обучение обращению с оружием и огневая подготовка.