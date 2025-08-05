Депутат Рады Скороход раскритиковала идею военной подготовки с пяти лет

«Я сразу проверила: дети Швайки находятся в Европе. У него шестеро детей от пяти браков — двое сыновей и четыре дочери. Сам он служит в тылу. А теперь предлагает начинать подготовку с детского сада? Почему его дети в Европе, а не в детском саду, не бегают и не разбирают автоматы? Они, значит, умные, а наши дети — нет? Мне кажется, у этих людей серьезные проблемы с мозгом. То ли деградация, то ли влияние каких-то веществ», — заявила Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».