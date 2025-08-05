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«Гной и заражение крови»: стоматолог рассказал, чем грозит самостоятельная установка пломбы

Стоматолог Антипенко: самостоятельная установка пломбы грозит заражением крови.

Источник: Комсомольская правда

Покупка дешевых пломб на маркетплейсах, которые можно установить самостоятельно, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, об этом предупредил россиян в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-стоматолог Алексей Антипенко.

— Пломба, для которой понадобилась замена, могла выпасть из-за воспалительной жидкости, образующейся при инфекционных процессах, поэтому дешевый аналог пломбы лишь усугубит ситуацию: начнется быстрый прогресс воспаления с формированием гноя, который в отдельных случаях может привести к тяжелым осложнения, вплоть до заражения крови и летального исхода, — заявил доктор.

По его словам, лишь врач сможет поставить правильный диагноз, а вот самостоятельные попытки лечения лишь усугубят ситуацию и могут привести к тяжелым последствиям.

Ранее RT сообщил, что неправильно установленная пломба может привести к воспалениям, инфекциям или образованию абсцессов.

По данным телеканала «Царьград», особую угрозу в подобных пломбах представляют материалы неизвестного происхождения, которые способны вызвать аллергические реакции и иные осложнения.