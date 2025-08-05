«Гной и заражение крови»: стоматолог рассказал, чем грозит самостоятельная установка пломбы

Покупка дешевых пломб на маркетплейсах, которые можно установить самостоятельно, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, об этом предупредил россиян в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-стоматолог Алексей Антипенко.
— Пломба, для которой понадобилась замена, могла выпасть из-за воспалительной жидкости, образующейся при инфекционных процессах, поэтому дешевый аналог пломбы лишь усугубит ситуацию: начнется быстрый прогресс воспаления с формированием гноя, который в отдельных случаях может привести к тяжелым осложнения, вплоть до заражения крови и летального исхода, — заявил доктор.
По его словам, лишь врач сможет поставить правильный диагноз, а вот самостоятельные попытки лечения лишь усугубят ситуацию и могут привести к тяжелым последствиям.
Ранее RT сообщил, что неправильно установленная пломба может привести к воспалениям, инфекциям или образованию абсцессов.
По данным телеканала «Царьград», особую угрозу в подобных пломбах представляют материалы неизвестного происхождения, которые способны вызвать аллергические реакции и иные осложнения.