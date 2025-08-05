«Гной и заражение крови»: стоматолог рассказал, чем грозит самостоятельная установка пломбы

— Пломба, для которой понадобилась замена, могла выпасть из-за воспалительной жидкости, образующейся при инфекционных процессах, поэтому дешевый аналог пломбы лишь усугубит ситуацию: начнется быстрый прогресс воспаления с формированием гноя, который в отдельных случаях может привести к тяжелым осложнения, вплоть до заражения крови и летального исхода, — заявил доктор.