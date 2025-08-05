Иллюзионист Сергей Сафронов в четвёртый раз станет отцом

Иллюзионист заключил брачный контракт с Екатериной, которая работала ассистенткой команды «Братья Сафроновы», в 2017 году. Осенью 2018 года у пары родилась дочь, получившая имя Алиса. Также у Сафронова есть двое детей от первого брака: 15-летняя дочь Алина и 13-летний сын Владимир. На их матери Марии фокусник был женат с 2011 по 2016 год. По словам самого Сергея, он редко видится со старшими детьми и почти не участвует в их воспитании.