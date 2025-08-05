Терапевт Ходова перечислила напитки, которые спасут от теплового удара

В жару важно вовремя пополнять запасы жидкости. При этом, важно выбирать правильные напитки, не обязательно это должна быть обычная вода, которая не содержит витаминов и минералов. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Дзерасса Ходова.
— Чтобы не получить тепловой удар надо соблюдать питьевой режим. Потерянные жидкости следует восстанавливать, используя для этой цели охлажденную минеральную негазированную воду, слабо заваренный зеленый чай, натуральные разбавленные соки, — сказала доктор.
Медик напомнила, что важно полностью исключить употребление алкоголя. Кроме того, она рекомендовала ограничить употребление жирной и белковой пищи.
Ранее RT сообщил, что в сильную жару стакан колы или чашка кофе могут оказывать на организм выраженное обезвоживающее действие. Дело в том, что газировка содержит фосфорную кислоту и другие компоненты, которые могут раздражать слизистую желудка и увеличивать нагрузку на почки.
По данным телеканала «Царьград», в зоне риска теплового удара находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что в жаркую погоду кровь становится немного гуще.