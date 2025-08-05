Терапевт Ходова перечислила напитки, которые спасут от теплового удара

Ранее RT сообщил, что в сильную жару стакан колы или чашка кофе могут оказывать на организм выраженное обезвоживающее действие. Дело в том, что газировка содержит фосфорную кислоту и другие компоненты, которые могут раздражать слизистую желудка и увеличивать нагрузку на почки.