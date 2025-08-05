Психолог Карнозова рассказала, как научить детей самоконтролю

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что именно значение родителей в жизни ребенка неоценимо. Это не только любовь, забота и обеспечение материальных нужд, но и воспитание, заложение в ребенка самых важных жизненных ценностей и принципов. Психологи отмечают, что ребенок — это чистый лист, который родители заполняют тем, что считают важным или, наоборот, оставляют большие пробелы, которые во взрослой жизни обязательно аукнутся.