Психолог Карнозова рассказала, как научить детей самоконтролю

Навык самоконтроля — важное умение, которое непросто дается детям, однако, обучить им ребенка можно через игру. О ней рассказала в беседе с «РИАМО» психолог Наиля Карнозова.
— Взрослый показывает ребенку действие, которое делать нельзя. Затем, выполняя разные движения руками, ногами, телом, головой, ведущий показывает запрещенный жест. Тот из детей, кто повторил его, становится новым ведущим и игра повторяется, — объяснила правила специалист.
По словам эксперта, игра поможет сознательно контролировать свое поведение, что, в дальнейшем, позитивно скажется учебе и социальном развитии ребенка.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что именно значение родителей в жизни ребенка неоценимо. Это не только любовь, забота и обеспечение материальных нужд, но и воспитание, заложение в ребенка самых важных жизненных ценностей и принципов. Психологи отмечают, что ребенок — это чистый лист, который родители заполняют тем, что считают важным или, наоборот, оставляют большие пробелы, которые во взрослой жизни обязательно аукнутся.