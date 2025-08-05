Терапевт Толстова заявила, что вредно сидеть, закинув одну ногу на другую

Привычка сидеть, закинув одну ногу на другую, может оказать серьезное влияние на здоровье организма, повлияв на позвоночник и кровоснабжение. Об этом заявила изданию «Газета.Ru» врач-терапевт Мария Толстова.
— Такая поза приводит к изменению положения оси позвоночника по отношению к костям таза, что может стать причиной болей в спине, усилению сколиоза, появлению грыж, протрузий, — объяснила медик.
Она добавила, что положение, в котором одна нога находится на другой, нарушает кровоснабжение нижних конечностей. Это способствует варикозной болезни и тромбозу вен, развитию гинекологических заболеваний и даже снижению репродуктивной функции.
Ранее 360.ru рассказал, что, с точки зрения физиологических потребностей человека, поза сидя является самой нефункциональной, так как в таком положении приток артериальной крови к ногам резко уменьшается.
Телеканал «Царьград» передает, что полезно будет ходить босиком по траве, шерстяным коврам, песку и морской гальке. Это помогает снять напряжение с ног и тренировать стопу.