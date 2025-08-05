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В Париже полиция задержала мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

Житель Франции осквернил могилу неизвестного солдата, прикурив сигарету от Вечного огня в Триумфальной арке Парижа.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня в Триумфальной арке. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

«Мужчина, осквернувший Могилу Неизвестного Солдата, прикурив сигарету от Вечного пожара, был задержан в Париже», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

Согласно заявлению дипломата, правонарушитель был помещен под стражу на время выяснения обстоятельств произошедшего. Ретайо также сообщил, что мужчина признал свою вину в инциденте и в скором времени предстанет перед судом.

Ранее KP.RU сообщал, что на севере Франции правоохранительные органы задержали троих радикалов, которые пытались устроить теракт со взрывчаткой.