В Париже полиция задержала мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня в Триумфальной арке. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Франции Брюно Ретайо.
«Мужчина, осквернувший Могилу Неизвестного Солдата, прикурив сигарету от Вечного пожара, был задержан в Париже», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
Согласно заявлению дипломата, правонарушитель был помещен под стражу на время выяснения обстоятельств произошедшего. Ретайо также сообщил, что мужчина признал свою вину в инциденте и в скором времени предстанет перед судом.
Ранее KP.RU сообщал, что на севере Франции правоохранительные органы задержали троих радикалов, которые пытались устроить теракт со взрывчаткой.