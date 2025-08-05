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Названы правила безопасного вождения во время ливня

Автоэксперт Чекмарев: ближний свет и приоткрытые окна улучшат видимость в дождь.

Источник: Комсомольская правда

Во время сильного дождя следует быть особенно внимательным за рулем. Какие меры безопасности предпринять, если начался ливень, сообщил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» автоэксперт Станислав Чекмарев.

— Если дождь застал вас в пути, сразу снизьте скорость минимум на 20−30% и увеличьте дистанцию до других машин. Включите ближний свет, но не дальний — он отражается от капель и может ослепить вас, — предупредил специалист.

Чтобы окна в салоне машины остались не запотевшими, эксперт советует включить обдув лобового стекла. Также следует приоткрыть окно — это выровняет влажность внутри и снаружи.

Ранее 360.ru сообщил, что ливни и наводнения ежегодно приводят к повреждению сотен автомобилей по всей стране. В этой ситуации необходимо зафиксировать данное происшествие. Самый простой способ — это когда, либо управляющая компания это сделает по акту осмотра, либо вызвать участкового уполномоченного, который составит акт осмотра происшествия.

По риску «стихийное бедствие» компенсацию можно получить только по полису каско, а в случае отказа от выплат пострадавшие могут обратиться в суд с гражданскими исками, передают «Известия».