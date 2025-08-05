Названы правила безопасного вождения во время ливня

Во время сильного дождя следует быть особенно внимательным за рулем. Какие меры безопасности предпринять, если начался ливень, сообщил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» автоэксперт Станислав Чекмарев.
— Если дождь застал вас в пути, сразу снизьте скорость минимум на 20−30% и увеличьте дистанцию до других машин. Включите ближний свет, но не дальний — он отражается от капель и может ослепить вас, — предупредил специалист.
Чтобы окна в салоне машины остались не запотевшими, эксперт советует включить обдув лобового стекла. Также следует приоткрыть окно — это выровняет влажность внутри и снаружи.
Ранее 360.ru сообщил, что ливни и наводнения ежегодно приводят к повреждению сотен автомобилей по всей стране. В этой ситуации необходимо зафиксировать данное происшествие. Самый простой способ — это когда, либо управляющая компания это сделает по акту осмотра, либо вызвать участкового уполномоченного, который составит акт осмотра происшествия.
По риску «стихийное бедствие» компенсацию можно получить только по полису каско, а в случае отказа от выплат пострадавшие могут обратиться в суд с гражданскими исками, передают «Известия».