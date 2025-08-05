В США назвали причины катастрофы батискафа «Титан» с миллиардерами в 2023 году

Батискаф «Титан» потерпел крушение 19 июня 2023 года во время погружения к «Титанику» примерно через один час и 45 минут после начала спуска. Туристов возили посмотреть на обломки легендарного корабля, затонувшего в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Впоследствии выяснилось, что подводное судно было раздавлено водой на глубине около 3800 м. Катастрофа произошла мгновенно, у экипажа не было ни одного шанса на выживание.