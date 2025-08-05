Офтальмолог Аль-Терк посоветовала россиянам плакать

Плакать, когда хочется — полезно не только для психики, но и для здоровья глаз. Поэтому, сдерживать слезы точно не стоит, об этом заявила в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк.
— Слезы выполняют множество важных функций, в том числе увлажнение и очищение глаз, смывают пыль, грязь и другие раздражители, защищая глаза от инфекций и повреждений. Кроме того, они поддерживают гладкую поверхность роговицы, что необходимо для четкого зрения. Постоянное подавление слез может влиять на работу слезных желез, нарушая естественный баланс жидкости, — отметила доктор.
Она добавила, что сдерживание слез может привести к синдрому сухого глаза, а также вызвать спазм век и напряжение мышц. А это, в свою очередь, провоцирует головную боль и усталость глаз.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что необходимо избавляться от стереотипов, существующих в обществе относительно мужского и женского плача. Мальчикам тоже полезно пустить слезу, чтобы избавиться от стрессового состояния.
При этом, если человек долго плачет, случается перерасход слез, что также может негативно отразиться на состоянии глаз, передает 360.ru.