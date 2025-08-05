Офтальмолог Аль-Терк посоветовала россиянам плакать

— Слезы выполняют множество важных функций, в том числе увлажнение и очищение глаз, смывают пыль, грязь и другие раздражители, защищая глаза от инфекций и повреждений. Кроме того, они поддерживают гладкую поверхность роговицы, что необходимо для четкого зрения. Постоянное подавление слез может влиять на работу слезных желез, нарушая естественный баланс жидкости, — отметила доктор.