Психолог Лунюшин объяснил, как распознать эмоционально незрелую личность

Ранее KP.RU сообщил, что иногда дети склонны к инфантилизму, так как им неудобно взрослеть, они не хотят быть самостоятельными, потому что проще перекладывать ответственность на других. Поэтому самостоятельность обязательно нужно развивать. При этом важно давать ребенку свободу и объяснять ее практическую пользу.