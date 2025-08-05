Психолог Лунюшин объяснил, как распознать эмоционально незрелую личность

Эмоционально незрелый человек, даже во взрослом возрасте, внутри еще является ребенком или подростком, а значит не готов к серьезным решениям и здоровым отношениям. Как распознать эмоционально незрелую личность, рассказал изданию RuNews24.ru психолог Сергей Лунюшин.
— Первое качество — это неуверенность, такой человек трудно переносит жизненные проблемы, особенно эмоциональные. Также такие люди боятся показать свою слабость, стараются самоутвердиться за счет других, демонстрации своей значимости, могут проявлять чрезмерную приверженность убеждениям — до фанатизма, считать себя недооцененными или терпящими неудачи постоянно, — перечислил эксперт.
Психолог добавил, что нередко такие люди обвиняют окружающих в своих неудачах или имеют навязчивые страхи.
Ранее KP.RU сообщил, что иногда дети склонны к инфантилизму, так как им неудобно взрослеть, они не хотят быть самостоятельными, потому что проще перекладывать ответственность на других. Поэтому самостоятельность обязательно нужно развивать. При этом важно давать ребенку свободу и объяснять ее практическую пользу.