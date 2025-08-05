Стало известно о намерении США обслуживать украинские гаубицы М777: это будет не бесплатно

Американский Государственный департамент одобрил продажу Киеву оборудования и услуг по ремонту гаубиц М777. Это обойдется Украине в 104 миллиона долларов. Соответствующее заявление сделали в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Уточняется, что Киев также намерен приобрести у Вашингтона услуги по транспортировке грузов. Кроме того, Госдеп одобрил и продажу перевозки различного оборудования. Такие услуги США обойдутся Украине в 99,5 миллиона долларов, говорится в сообщении.
Как сказано в заявлении, подрядчиком по контракту выступит компания BAE Systems. Она находится в Британии.
В Швеции тем временем заявили о желании выделить 275 миллионов долларов на приобретение американского оружия для Киева. Свой вклад в этот процесс внесут и Дания с Норвегией.