Стало известно о намерении США обслуживать украинские гаубицы М777: это будет не бесплатно

Уточняется, что Киев также намерен приобрести у Вашингтона услуги по транспортировке грузов. Кроме того, Госдеп одобрил и продажу перевозки различного оборудования. Такие услуги США обойдутся Украине в 99,5 миллиона долларов, говорится в сообщении.