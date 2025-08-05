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Стало известно о намерении США обслуживать украинские гаубицы М777: это будет не бесплатно

Госдеп одобрил продажу Украине оборудования и услуг по ремонту гаубиц М777.

Источник: Комсомольская правда

Американский Государственный департамент одобрил продажу Киеву оборудования и услуг по ремонту гаубиц М777. Это обойдется Украине в 104 миллиона долларов. Соответствующее заявление сделали в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Уточняется, что Киев также намерен приобрести у Вашингтона услуги по транспортировке грузов. Кроме того, Госдеп одобрил и продажу перевозки различного оборудования. Такие услуги США обойдутся Украине в 99,5 миллиона долларов, говорится в сообщении.

Как сказано в заявлении, подрядчиком по контракту выступит компания BAE Systems. Она находится в Британии.

В Швеции тем временем заявили о желании выделить 275 миллионов долларов на приобретение американского оружия для Киева. Свой вклад в этот процесс внесут и Дания с Норвегией.