Дегтярёв заявил о планах по переименованию должности президента ОКР

Министр спорта Российской Федерации, также возглавляющий Олимпийский комитет РФ, Михаил Дегтярёв предложил переименовать должность руководителя ОКР, пишет «Коммерсант».
Дегтярёв напомнил, что в настоящее время он является президентом Олимпийского комитета.
«Мне, если честно, иногда неловко за название своей новой должности», — сказал он в разговоре с изданием.
Министр подчеркнул, что в РФ есть один президент — Владимир Путин.
«На ближайшем Олимпийском собрании обращусь к коллегам с просьбой переименовать должность руководителя. Президент у нас один — президент России Владимир Владимирович Путин. Да, есть традиции в мировом спорте, значит, в уставе пропишем, что в международном общении оставим термин le president», — сказал Дегтярев.
Напомним, Михаил Дегтярев был избран на должность президента Олимпийского комитета России в декабре 2024 года в ходе Олимпийского собрания.
Ранее Дегтярёв заявил, что РФ сможет в третий раз на высшем уровне провести Олимпийские игры.