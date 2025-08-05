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Дегтярёв заявил о планах по переименованию должности президента ОКР

Руководитель ОКР подчеркнул, что в РФ есть один президент — Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Министр спорта Российской Федерации, также возглавляющий Олимпийский комитет РФ, Михаил Дегтярёв предложил переименовать должность руководителя ОКР, пишет «Коммерсант».

Дегтярёв напомнил, что в настоящее время он является президентом Олимпийского комитета.

«Мне, если честно, иногда неловко за название своей новой должности», — сказал он в разговоре с изданием.

Министр подчеркнул, что в РФ есть один президент — Владимир Путин.

«На ближайшем Олимпийском собрании обращусь к коллегам с просьбой переименовать должность руководителя. Президент у нас один — президент России Владимир Владимирович Путин. Да, есть традиции в мировом спорте, значит, в уставе пропишем, что в международном общении оставим термин le president», — сказал Дегтярев.

Напомним, Михаил Дегтярев был избран на должность президента Олимпийского комитета России в декабре 2024 года в ходе Олимпийского собрания.

Ранее Дегтярёв заявил, что РФ сможет в третий раз на высшем уровне провести Олимпийские игры.