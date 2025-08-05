Дегтярёв заявил о планах по переименованию должности президента ОКР

«На ближайшем Олимпийском собрании обращусь к коллегам с просьбой переименовать должность руководителя. Президент у нас один — президент России Владимир Владимирович Путин. Да, есть традиции в мировом спорте, значит, в уставе пропишем, что в международном общении оставим термин le president», — сказал Дегтярев.