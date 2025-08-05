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Сеть «Красное и Белое» обратилась в суд после слов Филимонова об уходе компании из Вологодской области

Сеть «Красное и Белое» подала иск для возобновления работы в Вологодской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил об остановке работы сети «Красное и Белое» в регионе. По его словам, это произошло из-за прекращения действия лицензии на продажу алкоголя. Сеть «Красное и Белое» подала иск в Арбитражный суд Вологодской области для возобновления работы в регионе, пишет РИА Новости.

Так, правоохранители рассмотрят заявление 26 августа. Как говорится в документе, сеть потребовала отменить приказ властей о приостановке лицензии на розничную продажу алкоголя.

«Общество с ограниченной ответственностью “Альфа-М”… обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к министерству экономического развития Вологодской области о признании незаконным и отмене полностью приказа № 0147/25-О», — сказано в определении суда.

Георгий Филимонов предложил сети продавать в регионе «хлеб» вместо алкоголя. По его словам, теперь в магазинах можно купить только полезные продукты.