Сеть «Красное и Белое» обратилась в суд после слов Филимонова об уходе компании из Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил об остановке работы сети «Красное и Белое» в регионе. По его словам, это произошло из-за прекращения действия лицензии на продажу алкоголя. Сеть «Красное и Белое» подала иск в Арбитражный суд Вологодской области для возобновления работы в регионе, пишет РИА Новости.