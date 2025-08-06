Что можно и нельзя делать в день Бориса и Глеба 6 августа на Паликопну

Православная церковь 6 августа вспоминает мучеников Бориса и Глеба. В народе празднуют день Бориса и Глеба. Вместе с тем есть еще одно название — Паликопна. Все дело в том, что с названной даты начиналось большое количество гроз с молниями, которые могли поджечь собранное сено.