Что можно и нельзя делать в день Бориса и Глеба 6 августа на Паликопну

Православная церковь 6 августа вспоминает мучеников Бориса и Глеба. В народе празднуют день Бориса и Глеба. Вместе с тем есть еще одно название — Паликопна. Все дело в том, что с названной даты начиналось большое количество гроз с молниями, которые могли поджечь собранное сено.
Что нельзя делать 6 августа.
Под запретом работы в поле. Не следует в указанный день собирать ягоды. Женщинам не рекомендуется ходить с распущенными волосами 6 августа. А еще не стоит при грозе смотреть в окно. Считается, что можно ослепнуть.
Что можно делать 6 августа.
По традиции, в озвученную дату было принято ходить в церковь, молиться святым, прося помощи при уборке хлеба. А еще на праздник говорили так: «Борис и Глеб — поспел хлеб».
Согласно приметам, южный ветер предвещает о ненастной погоду. В том случае, если 6 августа ясная погода, то зима окажется суровой и морозной и без снега.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси с 4 по 10 августа: «Нас ждет стабильная нестабильность».
Кстати, Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».
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