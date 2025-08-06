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Народный календарь. Почему в Кочанник, 9 августа, нельзя работать

Православные 9 августа вспоминают Пантелеймона Целителя. В этот день принято ходить в храм и молиться святому с просьбой избавить себя и своих близких от болезней. Также эту дату прозвали Кочанник.

Православные 9 августа вспоминают Пантелеймона Целителя. В этот день принято ходить в храм и молиться святому с просьбой избавить себя и своих близких от болезней. Также эту дату прозвали Кочанник.

9 августа знахари ходили за травами и собирали их с особыми заговорами. Этот день благоприятен для лечебных и оздоровительных процедур. Можно, например, сходить на массаж.

Однако в эту дату нужно отказаться от физической работы, особенно в поле, иначе гроза может спалить весь урожай хлеба. В Кочанник высока вероятность пожаров, а результат любого начинания оказывается неудачным.

При этом пироги с капустой являются обрядовым блюдом. Цветок подсолнуха, сорванный на собственном огороде, принесет счастье. Также 9 августа было доброй приметой отправляться в путешествие.

Приметы погоды:

Если утки кричат в воде — погода будет пасмурной.

Пение соловья слышно чаще обычного — дождь пойдет.

Если кузнечики громко стрекочут, то погода будет сухой.

Заяц в капусте спрятался — в доме будет прибыль.

Именины отмечают: Платон, Наум, Кирилл, Герман, Анфиса, Николай, Климент, Иван, Константин.