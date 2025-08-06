Открытка на День железнодорожных войск

6 августа Россия отмечает День железнодорожных войск, учреждённый в 1996 году. Эти войска ведут историю с 1851 года, когда император Николай I создал первые военные формирования для охраны и эксплуатации железной дороги. Железнодорожные войска играют важнейшую роль в снабжении армии во время военных конфликтов. Сегодня они продолжают развиваться, выполняя задачи по строительству и ремонту железных дорог, а также участвуя в ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий.