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Открытка на День железнодорожных войск

6 августа Россия отмечает День железнодорожных войск, учреждённый в 1996 году. Эти войска ведут историю с 1851 года, когда император Николай I создал первые военные формирования для охраны и эксплуатации железной дороги.

6 августа Россия отмечает День железнодорожных войск, учреждённый в 1996 году. Эти войска ведут историю с 1851 года, когда император Николай I создал первые военные формирования для охраны и эксплуатации железной дороги. Железнодорожные войска играют важнейшую роль в снабжении армии во время военных конфликтов. Сегодня они продолжают развиваться, выполняя задачи по строительству и ремонту железных дорог, а также участвуя в ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий.