«Мне сегодня позвонили мошенники с лицом Хабенского»

— Да! А еще жуткой проблемой было заплатить в ресторане. Каждый день в Грузии кто-то приглашал нас на обед. Причем это был прием на широкую ногу и для большого количества людей. Как правило, в одном и том же роскошном ресторане. Когда мне надоело, что заплатить не дают, я подошел к администратору и сказал: «Если я выйду из-за стола, сразу скажешь мне, сколько, и я расплачусь». Он ответил: «Нет, Юрий Николаевич, так не пойдет. Вы уедете, а мне еще здесь жить!» Никакими хитростями не удалось заплатить! Я узнал, что в Тбилиси есть такая форма кредита — на банкет. То есть ты хоть лопни, но принять гостей обязан! Причем без всякого пижонства, краснобайства, выпендривания, рассказов о большой любви и обещаний принять, как никто не принимал. Всё происходит тихо, скромно и некрикливо. Очень интеллигентно! Ты понимаешь, чего это стоит этим людям с их крошечными заработками! Что я только ни делал, но не давали они платить тем, кто из Москвы приехал, и всё!