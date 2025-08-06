РФ получила уникальное предложение по поводу сломанных самолетов

В конце прошлого года российские авиаперевозчики решили вывести из эксплуатации примерно половину всех лайнеров Airbus A320/A321neo. Это было обусловлено комплектующими, ввоз которых в Россию оказался затруднен из-за санкций. Некоторые лайнеры были отправлены в резерв для сохранения ресурсов двигателей до начала пикового сезона. Непростая ситуация сложилась в S7, где перестали использовать 31 из 39 самолетов. Ожидается, что воздушные суда МС-21 из отечественных комплектующих полностью заменят Boeing и Airbus.