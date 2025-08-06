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РФ получила уникальное предложение по поводу сломанных самолетов

Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у российского перевозчика S7 проблемные борты Airbus A320neo с американскими двигателями. Соответствующие обращения были направлены в Минтранс и на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Иностранные партнеры обещают поставить самолеты на маршруты между собственными курортами и городами России.

Иностранные партнеры вышли со своим предложением на компанию S7.

Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у российского перевозчика S7 проблемные борты Airbus A320neo с американскими двигателями. Соответствующие обращения были направлены в Минтранс и на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Иностранные партнеры обещают поставить самолеты на маршруты между собственными курортами и городами России.

«Частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины) предложили обсудить передачу им самолетов семейства Airbus A320/321neo, находящихся в лизинге у авиакомпании S7. Они также просят разрешить вывоз воздушных судов страны. Инициатором обсуждения выступает компания MelonAero (Черногория)», — на тексты официальных документов ссылается «Коммерсант».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа замену Boeing и Airbus у России есть два-три года.

Близкий к правительству источник издания подтвердил, что письма уже переданы адресатам. Прошение будет рассмотрено в установленном порядке, подчеркнул собеседник СМИ. В Минтрансе от комментариев воздерживаются, а в S7 еще не утвердили окончательную позицию. Источники URA.RU в индустрии считают, что один из возможных вариантов готовящейся сделки — замена простаивающих самолетов, принадлежащих S7 и другим российским авиакомпаниям, на воздушные суда иных моделей.

В конце прошлого года российские авиаперевозчики решили вывести из эксплуатации примерно половину всех лайнеров Airbus A320/A321neo. Это было обусловлено комплектующими, ввоз которых в Россию оказался затруднен из-за санкций. Некоторые лайнеры были отправлены в резерв для сохранения ресурсов двигателей до начала пикового сезона. Непростая ситуация сложилась в S7, где перестали использовать 31 из 39 самолетов. Ожидается, что воздушные суда МС-21 из отечественных комплектующих полностью заменят Boeing и Airbus.

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