Какие праздники отмечают 6 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Генрих Розе (1795−1864) — немецкий минералог и химик-аналитик. Известен как основатель новой аналитической химии, В 1829 году был принят в члены-корреспонденты Российской академии наук. Константин Поленов (1835−1908) — русский металлург и изобретатель, автор «волшебного фонаря», мелодрома, фотометра для резки рельсов. Аполлинарий Васнецов (1856−1933) — русский живописец, последователь «национального романтизма», весомая фигура времен контрреформ и Серебряного века; младший брат Виктора Васнецова. Александр Флеминг (1881−1955) — британский микробиолог. Открыл лизоцим и впервые выделил первый антибиотик пенициллин из плесневых грибов. Николай Будашкин (1910−1988) — советский композитор, Народный артист РСФСР (1972). Автор фольклорной музыки к фильмам, наигрышей для баяна, домры, плясок, частушек и страданий. Чарльз Крайтон (1910−1999) — британский кинорежиссер и монтажер, один из ярких представителей «золотого века» британской комедии. Энди Уорхол (1928−1987) — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Марина Могилевская (род. 1970) — советская, украинская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2010).Джери Халлиуэлл (род. 1972) — британская певица, автор песен и детская писательница. Наиболее известна как участница женской поп-группы Spice Girls.