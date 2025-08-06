Какие праздники отмечают 6 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Важные даты и забавные праздники отмечаются 6 августа 2025.
Среда, 6 августа 2025, в мире ознаменована памятью жертв атомной бомбардировки Хиросимы и всемирным днем борьбы за запрещение ядерного оружия. Также празднуется день подкаблучника. Верующие чтят память страстотерпцев Бориса и Глеба, преподобного Поликарпа Печерского, а в народе — Борис и Глеб. 6 августа родились Апполинарий Васнецов, Чарльз Крайтон, Энди Уорхол, Марина Могилевская и Джери Халлиуэлл. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 6 августа 2025.
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
Ежегодно 6 августа отмечается День Хиросимы — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Эта дата навсегда связана с трагедией 1945 года, когда американская авиация впервые применила атомное оружие против мирного населения.
В 8:15 утра бомбардировщик B-29 сбросил урановую бомбу «Малыш» на японский город Хиросиму. Мгновенно погибло около 80 тысяч человек, тысячи получили тяжелые ранения и смертельное облучение. К концу года число жертв достигло 140 тысяч, а в последующие десятилетия продолжало расти — от болезней, вызванных радиацией.
В результате атомного удара погибло более 140 тысяч человекФото: IMAGO / Global Look Press.
Через три дня, 9 августа, вторая бомба — «Толстяк» — была сброшена на Нагасаки. Погибли десятки тысяч человек. Эти бомбардировки остаются единственными случаями боевого применения ядерного оружия в истории. Они стали символом беспрецедентного разрушения и гуманитарной катастрофы, вызванной применением оружия массового уничтожения. Военные и политические цели США в тот момент включали не только стремление к капитуляции Японии, но и демонстрацию силы на фоне обостряющегося противостояния с СССР.
Это день памяти, скорби и надежды на то, что трагедия Хиросимы не повторитсяФото: www.imago-images.de / Global Look Press.
Хиросима стала местом памяти и напоминанием о трагических последствиях ядерной гонки. В городе создан Парк мира, где ежегодно проходит церемония памяти: звучит поминальный колокол, проводится минута молчания, к мемориалам возлагают цветы, а под бетонным сводом памятника хранятся имена погибших. Здесь же находится Мемориальный музей мира с документальными свидетельствами трагедии — фотографиями, артефактами, воспоминаниями очевидцев.
С 1955 года в Хиросиме проводится Международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. Этот день поддерживают международные организации, включая ООН.
Каждый год 6 августа напоминает миру о страшной цене, которую может заплатить человечество за использование ядерного оружияФото: www.imago-images.de / Global Look Press.
Антиядерные марши, лекции, выставки, демонстрации проходят во многих странах. Основная цель — привлечь внимание к угрозе, которую представляют современные ядерные арсеналы, и призвать к отказу от их дальнейшего распространения и модернизации.
Сегодня в мире насчитывается свыше 12,5 тысяч единиц ядерного оружия. Несмотря на уроки прошлого, крупные державы продолжают обновлять арсеналы, что грозит новой гонкой вооружений. Гражданские и неправительственные организации, такие как ICAN, ведут активную работу по продвижению инициатив разоружения.
День памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме.
Ежегодно 6 августа в Хиросиме проходит церемония памяти погибших в результате атомной бомбардировки 1945 года. Она проходит в Мемориальном парке мира у кенотафа и собирает не только родственников жертв, но и участников со всего мира. Первая церемония состоялась в 1947 году по инициативе мэра Синдзо Хамаи.
Событие начинается в 8:00 утра с освящения воды и музыкального сопровождения «Прелюдией» Кунио Оотсуки. В 8:15, в момент взрыва бомбы, участники проводят минуту молчания — это время сопровождается звоном колокола мира. Затем звучит «Погребальная молитвенная музыка» Масару Кавасаки, зачитывается Декларация мира, возлагаются цветы и выпускаются белые голуби. Дети зачитывают клятву хранить мир, а завершает церемонию исполнение «Песни мира Хиросимы».
Ежегодно 6 августа проходят церемонии памяти жертв атомного удараФото: www.imago-images.de / Global Look Press.
В церемонии ежегодно участвуют около 10 тысяч человек, однако в 2020 году их число было сокращено до 800 из-за пандемии. Трансляция события идет в прямом эфире. Память о трагедии чтут и за пределами Японии. Так, 6 августа 1986 года представители Хиросимы провели мемориальное мероприятие в Израиле.
В 2025 году, по случаю 80-летия трагедии, ожидается участие рекордного числа стран — около 120, включая Беларусь, Тайвань и ЕС. Хиросима изменила формат приглашений: теперь странам рассылаются уведомления, чтобы они сами решили, будут ли направлять делегации. Нагасаки, напротив, пригласит все дипломатические миссии, включая Россию.
Международный день «Врачи мира за мир».
Во всем мире 6 августа отмечают Международный день «Врачи мира за мир». Дата выбрана в день памяти и скорби по жертвам Хиросимы. Праздник был учрежден в середине 1980-х годов международной организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW), созданной по инициативе американского профессора Бернарда Лауна и советских врачей Евгения Чазова и Леонида Ильина.
Сегодня движение объединяет десятки тысяч медиков из разных стран, выступающих за запрещение ядерного оружия, прекращение гонки вооружений и перенаправление ресурсов на развитие здравоохраненияФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
IPPNW получила признание на мировом уровне: в 1984 году — премию ЮНЕСКО за вклад в мирное образование, в 1985 — Нобелевскую премию мира. Позднее организация стала соучредителем Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN), которая также была удостоена Нобелевской премии в 2017 году.
В этот день врачи по всему миру проводят просветительские и гуманитарные акции, напоминая о своей миротворческой миссии. Международный день «Врачи мира за мир» — это день солидарности, памяти и призыв к миру, в котором человек и его жизнь стоят выше гонок вооружения.
Международный день Сейлор Мун.
Хотя официальной датой Международного дня Сейлор Мун считается 30 июня — день рождения главной героини Усаги Цукино и дата первого показа франшизы, у поклонников нашлась и альтернативная дата. Альтернативное празднование 6 августа — это еще одна возможность вернуться в мир Луны, любви и справедливости.
Амине Сейлор Мун до сих пор имеет миллионы фанатов по всему мируФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
6 августа вспоминают выход 103-го эпизода аниме, в котором впервые появилась Чибиуса Цукино — один из ключевых персонажей вселенной. Этот день стал для многих фанатов поводом отметить любовь к культовому образу.
Сейлор Мун — это больше, чем просто аниме. Это символ 90-х, воспоминания о детстве, о вере в дружбу и магию. История, придуманная мангакой Наоко Такэути, с момента появления в 1992 году вдохновила миллионы по всему миру. Франшиза породила волну косплея, тематических фестивалей и творческих сообществ, стала частью поп-культуры и по-прежнему остается актуальной.
День огненной воды.
Этот необычный и неофициальный праздник посвящен крепкому алкоголю, особенно тем напиткам, которые действительно могут «вспыхнуть». Название «огненная вода» пришло из времен колонизации Америки — так европейцы называли алкоголь, который продавали коренным народам. Индейцы знали вкус крепких напитков и до появления колонизаторов: они готовили алкоголь из ягод, кукурузы и фруктов.
Раньше способность напитка загораться служила признаком его крепости и чистоты. Сегодня же этот день — скорее повод вспомнить историю дистилляции, национальные традиции и то, как алкоголь вошел в культуру разных народов.
«Огненной водой» европейцы называли алкоголь, который продавали коренным народам АмерикиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Например, в России водку долго называли «хлебным вином», а ароматизированные версии — «дворянскими водками». Современный стандарт — 40% спирта — появился только в XIX веке, и хотя часто вспоминают Менделеева, его исследования касались физических свойств раствора, а не рецепта.
День огненной воды — это возможность приготовить его по семейному рецепту, налить в маленькую рюмку и подать с правильной закускойФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Кстати, водка считается одним из самых чистых алкогольных продуктов — в ней минимум сивушных масел. Самая дорогая в мире — шотландская Diva, которую фильтруют через уголь, песок и даже бриллиантовую крошку. Но высокая цена, скорее, за украшенную камнями бутылку, а не за содержимое.
День огненной воды — это возможность по-особенному отнестись к напитку, приготовить его по семейному рецепту, налить в маленькую рюмку и подать с правильной закуской. Все же стоит помнить: этот праздник об уважительном, культурном отношении к истории напитка. И как бы вы ни решили отметить — главное, не переборщить.
Международный день подкаблучника.
Один из самых ироничных праздников календаря отмечается 6 августа — Международный день подкаблучника. Он посвящен мужчинам, которые не стесняются признавать лидерство своей второй половинки и с удовольствием делегируют ей роль капитана семейного корабля.
Подкаблучник — человек, который понимает, что гармония в семье важнее борьбы за властьФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Стереотипы гласят: подкаблучник — это слабый мужчина. На деле же — это часто мудрый, зрелый человек, понимающий, что гармония в доме важнее борьбы за власть. Ведь недаром говорят: «Счастливая жена — счастливая жизнь». И статистика подтверждает: самые крепкие семьи — те, где царит взаимоуважение, умение идти на компромисс и распределять обязанности.
Праздник напоминает о том, что настоящая любовь — в умении слушать друг другаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Этот праздник — повод с юмором и теплотой взглянуть на партнерские отношения, оценить вклад каждого в общее дело и поблагодарить того, кто чаще всего несет на себе груз бытовых забот. Пусть День подкаблучника станет напоминанием о том, что настоящая сила — в умении любить, слушать и уважать друг друга.
День грибного дождя.
Этот необычный праздник, отмечаемый 6 августа, посвящен редкому природному явлению, когда одновременно светит солнце и идет легкий дождик. Такое сочетание противоположностей называют грибным дождем — считается, что после него особенно хорошо растут грибы.
Не забудьте загадать желание в этот день, если увидите такой дождикФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В народе его иногда называют слепым: дождь «не видит», что на небе солнце, и спокойно идет себе дальше. Это зрелище всегда вызывает удивление, а у суеверных — еще и радость: примета сулит хороший урожай и удачу.
Считается, что после такого дождя очень хорошо растут грибыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Поклонники необычных дат отмечают 6 августа как день красоты природы и приятных сюрпризов. А если вам повезет попасть под теплый дождик в солнечный день — не забудьте загадать желание. В такие моменты даже радуга появляется чаще обычного.
Православный праздник 6 августа 2025.
День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
Каждый год 6 августа православные вспоминают первых русских святых — благоверных князей Бориса и Глеба. Братья были младшими сыновьями князя Владимира, крестителя Руси. С детства они были воспитаны в духе христианской веры и смирения. Борис управлял Ростовом, Глеб — Муромом.
После смерти отца в 1015 году началась борьба за власть. Киевский престол захватил их брат Святополк. Опасаясь популярности Бориса, он отправил к нему убийц. Князь знал о заговоре, но отказался от сопротивления, не желая поднимать меч на брата. Глеб разделил судьбу брата — его тоже убили по приказу Святополка.
Оба приняли смерть осознанно, следуя христианскому принципу непротивления злу. Именно за этот подвиг Русская православная церковь канонизировала их как страстотерпцев — тех, кто не только пострадал, но и простил своих палачей.
Память о братьях жила в народе. В 1019 году по инициативе Ярослава Мудрого в Вышгороде построили храм в их честь. Сюда стекались паломники, происходили чудеса. Борис и Глеб стали заступниками Русской земли, им молятся о мире, защите от врагов и исцелении от болезней.
Народный праздник 6 августа 2025.
День Бориса и Глеба.
Борис и Глеб не стали бороться за трон и приняли мученическую смерть, следуя Христову завету — не отвечать злом на зло. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными как страстотерпцы, и до сих пор почитаются как покровители Русской земли.
В народе этот день называли Паликопной — из-за августовских гроз и частых молний, способных сжечь стога сена. С этим связана поговорка: «На Глеба и Бориса за хлеб не берись» — жатву старались отложить, несмотря на то что хлеб уже созревал.
Также начинался сбор ягод, особенно черемухи. Из нее варили компоты и сушили на зиму. Женщины заготавливали березовые веники — выбирали молодые деревья с гибкими ветвями.
Праздник был и временем общения: ходили в гости, пекли пироги, делились угощением. Сохранился старинный обряд: утром 6 августа пересчитывали все деньги в доме — от монет до заначек. Считалось, что это привлечет достаток на весь год.
Приметы и поверья.
Традиционно Трофимов день был богат на народные приметы. Солнечный день, 6 августа, обещал суровую зиму, а дождливый день — теплую зиму. Утренний туман сулил дневной дождь, а если полнолуние — хорошая погода до конца лета. Дождь с утра говорил о снежной зиме, а долгая роса утром — к грозе.
Наблюдали и за фауной: активно летающие пчелы сулили хорошую погоду, а громко жужжащие мухи — к теплу. Птицы, которые низко летают, особенно кукушки, предвещали дождь. Цыплята прижимались к маме — затяжные дожди, а улитки, прячущиеся в домик, к сильному ливню.
Что можно и нельзя делать 6 августа.
Что считалось благоприятным.
Посетить церковь. С самого утра православные отправлялись на богослужение, молились о мире в семье, избавлении от обид, зависти, злых мыслей и душевных смятений.
Венчаться и вступать в брак. Этот день издавна считался особенно благоприятным для свадеб. Считалось, что союз, заключенный на Бориса и Глеба, будет крепким и счастливым.
Пересчитать деньги на рассвете. До восхода солнца в домах доставали все накопления и пересчитывали каждую монету. По поверью, это привлекало финансовую удачу и изобилие на весь год.
Собирать лесные дары. Разрешалось отправляться в лес за ягодами и грибами. Особенно ценились черемуха, малина и ежевика, собранные именно 6 августа — им приписывали целебные свойства.
Заниматься заготовками. Ягоды сушили, варили из них варенье, компоты и наливки. Также в этот день заготавливали березовые веники — брали молодые деревья с поникающими ветвями.
Чего нельзя делать.
Ссориться и ругаться. Нельзя кричать, сквернословить и выяснять отношения — особенно с родными. Считалось, что ссоры в этот день разрушают духовную связь между людьми и надолго портят отношения.
Начинать строительство и рубить деревья. В этот день строго запрещалось заготавливать лес или начинать стройку — по поверьям, это приносит раздоры и беспокойство в будущем доме.
Оставлять волосы распущенными. Женщины обязательно заплетали косы — верили, что открытые волосы в такой день делают уязвимой душу и тело, позволяя нечисти забрать здоровье.
Убирать в доме. Любая уборка, особенно подметание, считалась плохой приметой — якобы можно «вымести» из дома достаток и благополучие.
Работать в поле и убирать урожай. Запрещалось жать хлеб — из-за молний и пожаров, которые часто случались в начале августа. Отсюда и поговорка: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися».
Брать или давать деньги в долг. Такие действия, по народной вере, могли привести к финансовым трудностям и даже болезням в семье.
Доверять чужим советам. Особенно в вопросах денег. В этот день важно полагаться только на свое суждение и внутреннее чутье.
Громко говорить, спорить, смеяться. Слишком громкое поведение считалось дурной приметой — «болтливость в праздник сжигает удачу».
Знаменитости, родившиеся 6 августа.
Генрих Розе (1795−1864) — немецкий минералог и химик-аналитик. Известен как основатель новой аналитической химии, В 1829 году был принят в члены-корреспонденты Российской академии наук. Константин Поленов (1835−1908) — русский металлург и изобретатель, автор «волшебного фонаря», мелодрома, фотометра для резки рельсов. Аполлинарий Васнецов (1856−1933) — русский живописец, последователь «национального романтизма», весомая фигура времен контрреформ и Серебряного века; младший брат Виктора Васнецова. Александр Флеминг (1881−1955) — британский микробиолог. Открыл лизоцим и впервые выделил первый антибиотик пенициллин из плесневых грибов. Николай Будашкин (1910−1988) — советский композитор, Народный артист РСФСР (1972). Автор фольклорной музыки к фильмам, наигрышей для баяна, домры, плясок, частушек и страданий. Чарльз Крайтон (1910−1999) — британский кинорежиссер и монтажер, один из ярких представителей «золотого века» британской комедии. Энди Уорхол (1928−1987) — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Марина Могилевская (род. 1970) — советская, украинская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2010).Джери Халлиуэлл (род. 1972) — британская певица, автор песен и детская писательница. Наиболее известна как участница женской поп-группы Spice Girls.