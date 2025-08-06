Календарь на 6 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот день учрежден в память о людях в белых халатах, которые в XX веке выходили за пределы госпиталей, чтобы бороться не только с болезнями, но и с войнами. Ассоциация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW) была создана в 1980 году — разгар Холодной войны, когда угроза ядерного конфликта казалась более чем реальной. В 1985 году она получила Нобелевскую премию мира, а ее участники до сих пор ведут просветительскую работу, участвуют в гуманитарных миссиях и помогают жертвам вооруженных конфликтов. 6 августа, в день бомбардировки Хиросимы, они напоминают: здоровье — это не только про лечение, но и про глобальный мир, в котором не должно быть места для оружия массового уничтожения.