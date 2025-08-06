День шевеления пальцами ног и Международный день подкаблучника: какие праздники отмечают в России и мире 6 августа

Грибным дождем называют те осадки, которые выпадают в солнечную погоду. Считается, что после них в лесу появляется много грибов, поэтому дождь и прозвали грибным. Август же считается началом грибного сезона, поэтому 6-го числа этого месяца отмечается День грибного дождя. В этот праздник принято отправляться в лес собирать грибы, даже если на улице непогода.