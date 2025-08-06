День шевеления пальцами ног и Международный день подкаблучника: какие праздники отмечают в России и мире 6 августа

6 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День шевеления пальцами ног, Международный день подкаблучника и День грибного дождя.
День шевеления пальцами ног.
Создатели Дня шевеления пальцами ног предлагают уделить стопам и пальцам ног больше внимания, чем обычно. Можно прогуляться босиком по траве, пройтись по улицам в более свободной и удобной обуви или сходить на массаж стоп.
Международный день подкаблучника.
Международный день подкаблучника — это шутливый праздник, призванный подчеркнуть, что гармония в отношениях важнее формального главенства в паре. Потому в этот день муж и жена обмениваются своими ролям, и мужчина выполняет «женскую» работу (готовит, стирает и убирает), а женщина — «мужскую» (чинит технику, забивает гвозди и так далее).
День грибного дождя.
Грибным дождем называют те осадки, которые выпадают в солнечную погоду. Считается, что после них в лесу появляется много грибов, поэтому дождь и прозвали грибным. Август же считается началом грибного сезона, поэтому 6-го числа этого месяца отмечается День грибного дождя. В этот праздник принято отправляться в лес собирать грибы, даже если на улице непогода.