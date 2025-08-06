Лучшие врачи России примут участие в форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений»

В Москве 20−21 ноября пройдет IV международный научно-практический форум «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений». Самое авторитетное мероприятие отечественного здравоохранения по лечению раненых соберет лучших хирургов и травматологов России. На площадке Центра международной торговли военные и гражданские медики обменяются знаниями и опытом.
Президентами форума являются заместитель министра обороны России Анна Цивилева, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин, главный хирург Минздрава России, генеральный директор НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амиран Ревишвили, директор Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С. П. Боткина, президент Российского общества хирургов Алексей Шабунин.
«Как всегда “Огнестрельная рана” собирает огромное количество военно-полевых хирургов и хирургов мирного времени. Сегодня нам нужно решать главную задачу — помогать нашим раненым. Все важнейшие темы с участием всех наших хирургов, травматологов, офтальмологов, нейрохирургов и врачей других направлений будут обсуждены на этом замечательном форуме», — отметил главный хирург Минздрава России Амиран Ревишвили.
Двухдневная программа форума включает широкий круг мероприятий: на его площадке пройдут сессии и круглые столы по хирургии, травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, лучевой диагностике, анестезиологии-реаниматологии, реабилитации и протезированию.
Участники обсудят новейшие методики лечения боевых ран, травм позвоночника и спинного мозга, сепсиса, современные технологии ампутации и протезирования, спасение детей после минно-взрывных ранений, а также особенности транспортировки пациентов во время эвакуации.
«Сегодня мы имеем не только успехи в клинических достижениях, но и много вопросов, которые требуют совершенствования. Это инфраструктурные, организационные, кадровые вопросы. Все они буду обсуждаться на сессиях. В этом году есть уверенность, что форум станет еще более информативным и значимым», — считает директор Федерального государственного бюджетного учреждения «НМИЦ травматологии и ортопедии им Н. Н. Приорова» Министерства здравоохранения России, главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава России Антон Назаренко.
Кроме научной и практической части деловая программа форума включает масштабную выставку медицинских изделий и оборудования. Свою продукцию на ней представят более 50 компаний-партнеров. Участники форума также обсудят вопросы импортозамещения, локализации производства медицинского оборудования и поддержки отечественного бизнеса.
«Форум является очень перспективным и большим событием в истории военно-полевой хирургии. Проведение симпозиумов и съездов, посвященных боевой травме, на сегодняшний момент является очень актуальной задачей», — подчеркнул главный врач Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном Сергей Переходов.
У тех, кто не сможет приехать в Москву и участвовать в мероприятиях очно, будет возможность наблюдать за докладами и дискуссиями в формате онлайн-трансляции.
Форум «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений» проводится с 2022 года. За это время он стал одним из самых значимых событий в истории военно-полевой хирургии и уникальной экспертной площадкой для коммуникации и обучения.
В прошлом году участие в форуме приняли более семи тысяч специалистов из десяти стран мира. В их числе — признанные эксперты из всех отраслей медицины, инженеры, биотехнологи из России, стран СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока. Благодаря эффективному обмену опытом и новыми хирургическими подходами медики освоили новые современные методы лечения и нашил ответы на многие нерешенные вопросы.