Лучшие врачи России примут участие в форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений»

«Сегодня мы имеем не только успехи в клинических достижениях, но и много вопросов, которые требуют совершенствования. Это инфраструктурные, организационные, кадровые вопросы. Все они буду обсуждаться на сессиях. В этом году есть уверенность, что форум станет еще более информативным и значимым», — считает директор Федерального государственного бюджетного учреждения «НМИЦ травматологии и ортопедии им Н. Н. Приорова» Министерства здравоохранения России, главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава России Антон Назаренко.