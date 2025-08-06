В Москве за последний год снизилось употребление алкоголя с 51% до 42%

По данным исследования, каждый пятый россиянин (20,2%) считает, что употребление алкоголя приводит к развитию болезней. Так, самые низкие показатели по употреблению алкогольных напитков зафиксированы в Махачкале (19%), Астрахани (25%), Иркутске (27%), Новокузнецке (29%), Томске (28%), Кемерово и Владивостоке (по 30%).
Кроме того, эксперты выяснили, что россияне все чаще называют употребление никотина и несбалансированный рацион в качестве факторов развития хронических заболеваний — 39,6% и 14,1% против 18% и 6,4% годом ранее. По данным опроса, доля курящих граждан снизилось с 24,1% до 21,8%. «Ниже всего процент курящих в Махачкале (11%) и Иркутске (15%). Но в отдельных регионах доля людей с этой вредной привычкой еще остается высокой: в Хабаровске курят 45% населения, а во Владивостоке — 41%», — говорится в опросе.
«Мы опросили порядка 13 тыс. человек и выяснили, что за год россияне стали еще более ответственно подходить к своему здоровью. Все большее число людей включает в свой рацион свежие овощи и фрукты — рост на 1,5 п. п., до 80,2%. Доля же тех, у кого есть вредные привычки, уменьшается. По данным Минздрава, правильный образ жизни помогает снизить риски развития большинства тяжелых заболеваний наполовину. А это именно те диагнозы, которых, по данным нашего опроса, боятся россияне: онкология (40,8%), инсульт (10,7%), болезни печени (9,5%), инфаркт (7,9%) и диабет (5,9%)», — отметила директор медицинского страхования «Сберстрахования» Наталья Харина.
В опросе приняли участие 13 тыс. человек, проживающих в городах России с населением более 500 тыс.