В Москве за последний год снизилось употребление алкоголя с 51% до 42%

«Мы опросили порядка 13 тыс. человек и выяснили, что за год россияне стали еще более ответственно подходить к своему здоровью. Все большее число людей включает в свой рацион свежие овощи и фрукты — рост на 1,5 п. п., до 80,2%. Доля же тех, у кого есть вредные привычки, уменьшается. По данным Минздрава, правильный образ жизни помогает снизить риски развития большинства тяжелых заболеваний наполовину. А это именно те диагнозы, которых, по данным нашего опроса, боятся россияне: онкология (40,8%), инсульт (10,7%), болезни печени (9,5%), инфаркт (7,9%) и диабет (5,9%)», — отметила директор медицинского страхования «Сберстрахования» Наталья Харина.