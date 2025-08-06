Жители Финляндии публично выступили в поддержку открытия границы с РФ: подробнее об акции

В Финляндии провели акцию за открытие границы с Россией. Жители устроили автопробег. Всего в акции поучаствовало более 200 человек. Об этом рассказал депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин на страничке в соцсети.
По его данным, в акции поучаствовало около 90 автомобилей. Депутат признал, что закрытие границы — прямое нарушение прав человека. Он напомнил, что в Европейском суде уже рассматривают это дело.
«У каждого участника была своя причина присоединиться к автопробегу: семейные связи, друзья, ухудшение экономической ситуации в Восточной Финляндии или просто солидарность. В акции приняли участие около 90 автомобилей и более 200 человек», — уточнил Иван Девяткин.
Ранее стало известно, что один из прогулочных катеров из Финляндии незаконно пересек границу с РФ. Позже судно вернулось обратно.