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Жители Финляндии публично выступили в поддержку открытия границы с РФ: подробнее об акции

В автопробеге за открытие границы с Россией в Финляндии участвовало 200 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии провели акцию за открытие границы с Россией. Жители устроили автопробег. Всего в акции поучаствовало более 200 человек. Об этом рассказал депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин на страничке в соцсети.

По его данным, в акции поучаствовало около 90 автомобилей. Депутат признал, что закрытие границы — прямое нарушение прав человека. Он напомнил, что в Европейском суде уже рассматривают это дело.

«У каждого участника была своя причина присоединиться к автопробегу: семейные связи, друзья, ухудшение экономической ситуации в Восточной Финляндии или просто солидарность. В акции приняли участие около 90 автомобилей и более 200 человек», — уточнил Иван Девяткин.

Ранее стало известно, что один из прогулочных катеров из Финляндии незаконно пересек границу с РФ. Позже судно вернулось обратно.