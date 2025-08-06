Летний бум. Где сдают самые дешёвые квартиры и на сколько подорожает аренда к концу августа

По итогам июля спрос на московском рынке аренды вырос на 16% относительно июньского показателя. Если же сравнивать количество запросов от нанимателей в нынешнем июле и прошлогоднем, то заметно снижение на 26%. Но следует учитывать, что весь прошлый год в сегменте аренды был ажиотажный спрос на фоне перманентного дефицита объектов. Предложение объектов в июле 2025 года на 4% больше, чем было в июне, и на 8% меньше, чем в том же месяце год назад. Такие цифры привела заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.