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Трамп заявил, что хочет «вывести США» из конфликта на Украине

По словам Трампа, украинский конфликт из-за Байдена.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он намерен «вывести» страну из украинского конфликта, он отметил, что рассчитывает на его завершение.

Трамп в очередной раз рассказал, что конфликт на Украине возник из-за бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Это конфликт Байдена, не мой. Я здесь, чтобы вытащить нас из него», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

По словам Трампа, его администрация «работает очень тяжело», чтобы «вытащить» США. Он также отметил, что остановил много вооружённых конфликтов.

Кроме того Трамп ответил на вопрос журналистов о санкциях против Российской Федерации и её торговых партнёров.

«Посмотрим, что будет в ближайшее время. Завтра у нас встреча», — заявил он.

Напомним, Госдеп Соединённых Штатов подтвердил информацию о том, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф едет в РФ на текущей неделе.

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