Трамп заявил, что хочет «вывести США» из конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он намерен «вывести» страну из украинского конфликта, он отметил, что рассчитывает на его завершение.
Трамп в очередной раз рассказал, что конфликт на Украине возник из-за бывшего американского лидера Джо Байдена.
«Это конфликт Байдена, не мой. Я здесь, чтобы вытащить нас из него», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
По словам Трампа, его администрация «работает очень тяжело», чтобы «вытащить» США. Он также отметил, что остановил много вооружённых конфликтов.
Кроме того Трамп ответил на вопрос журналистов о санкциях против Российской Федерации и её торговых партнёров.
«Посмотрим, что будет в ближайшее время. Завтра у нас встреча», — заявил он.
Напомним, Госдеп Соединённых Штатов подтвердил информацию о том, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф едет в РФ на текущей неделе.