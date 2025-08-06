Специалист перечислил возможные последствия землетрясения на Камчатке

После мощного землетрясения, которое произошло 30 июля, южная часть Камчатского полуострова сместилась почти на два метра и одновременно немного опустилась по высоте. Несмотря на такие значительные изменения, эксперты не прогнозируют возникновения новых серьёзных последствий. Об этом 5 августа «Известиям» рассказал директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.