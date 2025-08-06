Специалист перечислил возможные последствия землетрясения на Камчатке

После мощного землетрясения, которое произошло 30 июля, южная часть Камчатского полуострова сместилась почти на два метра и одновременно немного опустилась по высоте. Несмотря на такие значительные изменения, эксперты не прогнозируют возникновения новых серьёзных последствий. Об этом 5 августа «Известиям» рассказал директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.
По его словам, сдвиг земли является прямым результатом самого землетрясения, и в дальнейшем возможны лишь афтершоки — повторные подземные толчки меньшей силы. Он подчеркнул, что сейсмическая активность на Камчатке не прекращается, поскольку полуостров располагается на границе литосферных плит, которые постоянно движутся.
Чебров пояснил, что Камчатка находится на Северо-Американской плите, которая испытывает постоянное давление со стороны океанической плиты. В результате таких взаимодействий регион периодически смещается и меняет высоту: в районе Петропавловска-Камчатского опускание менее выражено, чем на юге полуострова.
Специалист также отметил, что подобные тектонические сдвиги зачастую остаются незаметными для человека. Помимо ощутимых толчков во время землетрясения происходят медленные и масштабные перемещения земной коры, которые можно зафиксировать только с помощью высокоточных приборов.
Напомним, что после землетрясения в Авачинском заливе была объявлена угроза цунами, а в Петропавловске-Камчатском частично разрушено здание детского сада. Сейсмологи продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе.
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