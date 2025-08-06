Не отнимайте мать или отца! Закон о совместном воспитании детей: защита или лишние проблемы?

— Сейчас я реже веду семейные дела, а в своё время я их вёл много. А почему я их не веду? Потому что отношения между родителями часто настолько конфликтные, это настолько неприятно, а ребёнок оказывается заложником. Такой закон необходим, чтобы родителям напомнить об обязанности совместно воспитывать общего ребёнка. В семье должен быть главным ребёнок. Помните, в советское время говорили, что у нас есть один привилегированный класс — это дети. И всё должно быть подчинено их интересам, даже если семья распалась, дети никуда не делись. Мне кажется, такая инициатива — шаг в правильном направлении, — добавил адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с Life.ru.