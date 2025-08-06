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Аккаунт Дурова удалили из Telegram без причины

Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова был удален из мессенджера. В этом убедился корреспондент URA.RU.

Источник: AP 2024

Официальных комментариев от самого Дурова и Telegram пока что не поступало.

Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова был удален из мессенджера. В этом убедился корреспондент URA.RU.

При попытке перейти по ссылкам на личные аккаунты Дурова — @monk и @crow — высвечивается сообщение о том, что пользователей с таким именем не найдено. Официальный Telegram и сам Павел Дуров инцидент не прокомментировали.

Возможная причина удаления аккаунта — взлом. Кому-то удалось подобрать код для входа и инициировало процедуру удаления.

Ранее Павел Дуров уже сообщал о росте мошенничества в Telegram, связанном с платными подарками, премиальными юзернеймами и редкими номерами телефонов, которые стали объектом атак цифровых рэкетиров. Эксперты отмечали, что бороться с такими злоумышленниками сложно из-за возможности создавать множество аккаунтов, а сам Дуров призывал пользователей сообщать о случаях мошенничества напрямую ему или в техподдержку.

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