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Трамп назвал Вэнса своим преемником на посту президента США

Трамп уточнил, что есть и другие кандидаты, например, госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является «наиболее вероятным кандидатом» на предстоящих выборах от Республиканской партии.

При этом он уточнил, что в настоящее время ещё рано говорить об этом.

«Наиболее вероятно, он — вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Вашингтоне.

Кроме того, по его словам, есть и другие кандидаты. В частности, речь о госсекретаре США Марко Рубио.

В ходе этого же мероприятия Трамп также заявил, что намерен «вывести» Соединённые Штаты из украинского конфликта. Он отметил, что рассчитывает на его завершение.

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