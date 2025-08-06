Трамп назвал Вэнса своим преемником на посту президента США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является «наиболее вероятным кандидатом» на предстоящих выборах от Республиканской партии.
При этом он уточнил, что в настоящее время ещё рано говорить об этом.
«Наиболее вероятно, он — вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Вашингтоне.
Кроме того, по его словам, есть и другие кандидаты. В частности, речь о госсекретаре США Марко Рубио.
В ходе этого же мероприятия Трамп также заявил, что намерен «вывести» Соединённые Штаты из украинского конфликта. Он отметил, что рассчитывает на его завершение.