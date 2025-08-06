Аккаунт Павла Дурова в Telegram удален

Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова внезапно исчез из мессенджера. При попытке перейти по нику Дурова (@monk и @crow) выдается сообщение об отсутствии пользователя. Об этом стало известно в среду, 6 августа.
По информации ряда Telegram-каналов, причиной удаления может быть взлом аккаунта. Предполагается, что злоумышленник смог подобрать код для входа и запросил удаление профиля, а Дуров не успел вовремя это предотвратить из-за большого количества спам-кодов.
Официальных комментариев от Дурова и Telegram пока не поступало.
Спустя пол часа Дуров восстановил аккаунт.
Накануне стало известно, что мессенджер Telegram впервые верифицировал персональный профиль пользователя. Верификацию пока получил сооснователь платформы Павел Дуров: в его личном профиле можно увидеть голубую галочку слева от имени, а также в диалоге с ним. Помимо этого, информацию о подтвержденном аккаунте передает уведомление в аккаунте Дурова.
25 июля прошлого года Дуров также удалил персональный аккаунт в Telegram. Причина, по которой основатель Telegram удалил личный профиль, остается неизвестной. Пользователи заметили, что теперь невозможно найти Дурова по его прежним никнеймам, которые он покупал за деньги.