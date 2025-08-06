Трамп определил возможных кандидатов на пост президента США: кого он выделил

Американский лидер Дональд Трамп порассуждал о кандидатах на пост президента Соединенных Штатов. Самым вероятным из них он определил нынешнего вице-главу государства Джей Ди Вэнса. Об этом Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами.
При этом президент США подчеркнул, что пока рано обсуждать это всерьез. В числе других возможных кандидатов на пост главы государства он назвал госсека Марко Рубио.
«Наиболее вероятно, кандидат — вице-президент. Слишком рано говорить, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — уточнил Дональд Трамп.
Президент США отметил, что сам вряд ли будет баллотироваться на президентских выборах вновь. Однако он указал на свою высокую популярность, которая позволила бы ему выдвинуть свою кандидатуру.