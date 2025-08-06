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Трамп определил возможных кандидатов на пост президента США: кого он выделил

Трамп назвал Джей Ди Вэнса наиболее вероятным кандидатом в президенты США.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп порассуждал о кандидатах на пост президента Соединенных Штатов. Самым вероятным из них он определил нынешнего вице-главу государства Джей Ди Вэнса. Об этом Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами.

При этом президент США подчеркнул, что пока рано обсуждать это всерьез. В числе других возможных кандидатов на пост главы государства он назвал госсека Марко Рубио.

«Наиболее вероятно, кандидат — вице-президент. Слишком рано говорить, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — уточнил Дональд Трамп.

Президент США отметил, что сам вряд ли будет баллотироваться на президентских выборах вновь. Однако он указал на свою высокую популярность, которая позволила бы ему выдвинуть свою кандидатуру.

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