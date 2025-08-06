Дептранс рекомендовал москвичам воспользоваться метро для поездок в среду

«В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути. На дорожное движение завтра могут повлиять: мелкие ДТП, ремонтные работы на дороге», — сказано в публикации.
Кроме того, в департаменте призвали водителей авто сохранять внимательность. Москвичам и гостям столицы во время управления транспортным средством следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на мобильные устройства, а также заранее планировать маршрут поездок.
В этом месяце в Москве пройдёт выставка «Та самая Москва», приуроченная к 90-летию столичного метрополитена. Мероприятие организовано в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В качестве места для проведения выставки был выбран Центральный выставочный зал «Манеж».