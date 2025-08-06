Удалён личный аккаунт Павла Дурова с галочкой верификации Telegram

Аккаунт Павла Дурова в Telegram удалён. Речь идёт о личном аккаунте основателя мессенджера. Накануне сообщалось, что 4 августа этот профиль первым получил верификационную галочку от Telegram.
О причинах удаления аккаунта Дурова не сообщается. В то же время продолжают работу два ТГ-канала Павла Дурова, один из которых он ведёт на английском языке.
Ранее Дуров сообщил, что пользователь, который купил за $350 тыс. юзернейм @crypto в Telegram два года назад, может продать его в 70 раз дороже — за 25 млн. долларов.
Тем временем эксперт Муртазин рассказал, как мошенники применяют новый способ мошенничества в Telegram, из-за которого можно лишиться аккаунта навсегда.
Ранее депутат Госдумы Горелкин рассказал, будет ли заблокирован популярный среди россиян мессенджер Telegram на территории РФ. По мнению Горелкина, вероятность этого мала, особенно, если платформа будет соблюдать нормы законодательства РФ.