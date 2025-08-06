Президент Аргентины пообещал, что не будет оскорблять «недостаточно интеллектуальных» оппонентов

Президент Аргентины Хавьер Милей за 100 дней оскорбил политических оппонентов около 611 раз. После обнародования этих данных глава государства дал обещание больше не выражаться так в отношении соперников. Хавьер Милей заявил об этом в ходе мероприятия фонда Faro.
Президент Аргентины пояснил, что обещание не означает «уступку». После соответствующего высказывания Хавьер Милей назвал оппонентов «пустой оболочкой».
«Я перестану использовать оскорбления, чтобы посмотреть, способны ли они обсуждать идеи. Потому что, на мой взгляд, они спорят о форме, не имея достаточного интеллектуального уровня, чтобы спорить по сути», — подытожил глава государства.
Американский лидер Дональд Трамп между тем продолжает обвинять экс-президента США Джо Байдена в эскалации украинского конфликта. Действующий глава государства уточнил, что планирует вывести Вашингтон из противостояния, так как оно — «не его».