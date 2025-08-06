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У Павла Дурова удален аккаунт в Telegram

Личный профиль Павла Дурова, одного из основателей Telegram, внезапно перестал быть доступен в мессенджере.

Личный профиль Павла Дурова, одного из основателей Telegram, внезапно перестал быть доступен в мессенджере. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В настоящее время перейти по ссылкам @monk и @crow, которые принадлежат непосредственно Дурову, невозможно, отмечается в публикации.

Причины удаления аккаунта пока остаются неизвестными. По одной из версий, злоумышленник мог подобрать код для входа и инициировать удаление профиля. Из-за большого количества спам-кодов бизнесмен мог не заметить подозрительную активность.

Сам Павел Дуров пока не дал никаких комментариев по поводу случившегося.

Вчера в Telegram появилась верификация личного аккаунта — у Павла Дурова.

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