Красное & Белое обжаловало приостановку лицензии в Вологодской области

В иске предприятие требует признать незаконным распоряжение регионального органа, временно ограничившего действие разрешения, и добиться его отмены. Арбитражный суд Вологодской области принял документы к рассмотрению. Первое заседание по делу назначено на 26 августа.
Напомним, по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в регионе были введены ограничения на продажу алкогольной продукции. Он заявил, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» уходит из региона. По словам чиновника, «продавцы смертью» в Вологодской области не нужны. В пресс-службе компании решительно отвергли эту информацию, подчеркнув намерение продолжать работу.