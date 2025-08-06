Красное & Белое обжаловало приостановку лицензии в Вологодской области

Напомним, по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в регионе были введены ограничения на продажу алкогольной продукции. Он заявил, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» уходит из региона. По словам чиновника, «продавцы смертью» в Вологодской области не нужны. В пресс-службе компании решительно отвергли эту информацию, подчеркнув намерение продолжать работу.