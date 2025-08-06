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Аккаунты Дурова в Telegram были временно заблокированы

Пользователи на некоторое время потеряли доступ к персональным аккаунтам в Telegram сооснователя мессенджера Павла Дурова.

Источник: AP 2024

Из-за того, что перейти по принадлежащим лично Дурову аккаунтам @monk и @crow не представлялось возможным, появились подозрения, что они удалены либо их снесли. Предполагалось, что снос аккаунтов мог произойти из-за того, что кто-то смог угадать код для входа и отправил запрос на удаление. Дуров же же, вероятно, не смог вовремя это заметить из-за потока спам-кодов.

Спустя некоторое время оба аккаунта сооснователя мессенджера вновь стали доступны. Никаких официальных комментариев по поводу случившегося от Дурова и Telegram не поступало.

5 августа сообщалось, что Дуров стал первым пользователем Telegram с верифицированным аккаунтом. Галочка видна в его личном профиле слева от имени, а также при диалоге с ним. Кроме того, в аккаунте Дурова появилось уведомление на английском языке о том, что пользователь официально верифицирован.