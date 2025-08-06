Аккаунты Дурова в Telegram были временно заблокированы

Из-за того, что перейти по принадлежащим лично Дурову аккаунтам @monk и @crow не представлялось возможным, появились подозрения, что они удалены либо их снесли. Предполагалось, что снос аккаунтов мог произойти из-за того, что кто-то смог угадать код для входа и отправил запрос на удаление. Дуров же же, вероятно, не смог вовремя это заметить из-за потока спам-кодов.