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Европа резко отказалась признавать исконно русское искусство российским

Евросоюз не признал право России на охрану бренда «Гжель» в рамках Лиссабонского соглашения. Это стало первым отказом на международную защиту отечественного географического указания после вступления РФ в Женевский акт. Об этом сообщают СМИ.

ЕС отказался признать российскую «Гжель».

Евросоюз не признал право России на охрану бренда «Гжель» в рамках Лиссабонского соглашения. Это стало первым отказом на международную защиту отечественного географического указания после вступления РФ в Женевский акт. Об этом сообщают СМИ.

«Присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения дало гжельской керамике, тульским пряникам и вологодскому кружеву шанс на охрану брендов в 70 странах. Но первую же заявку отказался регистрировать ЕС», — говорится в сообщении РБК.

Отказ Еврокомиссии означает, что Россия не сможет использовать международный механизм защиты «Гжели» на территории Евросоюза. При этом заявки на другие географические указания, такие как «тульский пряник» и «вологодское кружево», пока остаются в рассмотрении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российскую культуру невозможно отменить, а запреты на спектакли и книги на Западе лишь усиливают к ней интерес. Эксперты считают, что это поможет России расширить гастроли в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

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