В Риме прооперировали 86-летнего режиссёра Фрэнсиса Форда Копполу

Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола перенёс операцию на сердце в Италии, информирует La Repubblica.
Операция была проведена в Риме в клинике «Тор Вергата». По данным издания, Копполу доставили в медучреждение из столичной воздушной гавани после длительного перелёта из Соединённых Штатов.
Операция на сердце была запланирована давно, но режиссёра экстренно госпитализировали сразу после прибытия в страну в связи аритмией.
В материале сказано, что режиссёра могут в скором времени выписать, если у него не будут выявлены осложнения.
Напомним, у американского режиссёра есть итальянские корни. Коппола часто посещает Апеннины. Кроме того, он приобрёл дворец в области Базиликата.
Коппола является одним из культовых режиссёров в истории кино и многократным лауреатом премии «Оскар». Его фильмы, такие как трилогия «Крёстный отец» и «Апокалипсис сегодня», признаны классикой мирового кинематографа.