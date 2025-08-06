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В Риме прооперировали 86-летнего режиссёра Фрэнсиса Форда Копполу

Копполу доставили в медучреждение из аэропорта после длительного перелёта из США.

Источник: Аргументы и факты

Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола перенёс операцию на сердце в Италии, информирует La Repubblica.

Операция была проведена в Риме в клинике «Тор Вергата». По данным издания, Копполу доставили в медучреждение из столичной воздушной гавани после длительного перелёта из Соединённых Штатов.

Операция на сердце была запланирована давно, но режиссёра экстренно госпитализировали сразу после прибытия в страну в связи аритмией.

В материале сказано, что режиссёра могут в скором времени выписать, если у него не будут выявлены осложнения.

Напомним, у американского режиссёра есть итальянские корни. Коппола часто посещает Апеннины. Кроме того, он приобрёл дворец в области Базиликата.

Коппола является одним из культовых режиссёров в истории кино и многократным лауреатом премии «Оскар». Его фильмы, такие как трилогия «Крёстный отец» и «Апокалипсис сегодня», признаны классикой мирового кинематографа.