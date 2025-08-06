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ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область — взрывы гремят в районе станицы Тацинской. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Пожар в районе станицы Тацинской. Видео © SHOT.

По данным телеграм-канала, на месте падения обломков одного из беспилотников произошёл небольшой пожар. Сбито уже несколько воздушных целей.

По словам местных жителей, около часа ночи в Тацинском районе прогремела серия мощных взрывов. Очевидцы насчитали не менее 5−7 громких хлопков, которым предшествовал характерный звук пролёта БПЛА. После падения обломков одного из дронов в районе станицы начался пожар. По предварительным данным, загорелось дерево. Также о взрывах сообщают жители Каменска-Шахтинского.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над территориями Брянской и Калужской областей.

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