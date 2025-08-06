В ООН назвали приговор главе Гагаузии внутренним делом Молдавии

Офис генерального секретаря ООН рассматривает приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул как внутренний вопрос Молдавии. Об этом заявил заместитель представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее суд в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор», запрещенной в Молдавии. Гуцул назвала приговор политически мотивированным и заявила о намерении обжаловать его.
Представитель ООН подчеркнул, что организация не комментирует внутренние судебные процессы, но призывает все стороны в Молдавии воздерживаться от действий, которые могут усилить напряженность в стране и регионе.
— Мы не можем комментировать текущие внутренние судебные процессы и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Молдове и по-прежнему призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут еще больше усилить напряженность как в Молдове, так и в регионе в целом, — цитирует Хака РИА Новости.
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы в рамках уголовного дела о финансировании запрещенной партии «Шор». При этом политика должны были доставить в тюрьму сразу из зала суда. Организация Объединенных Наций сообщила, что следит за ситуацией с арестом Гуцул. ООН призвала все стороны разбирательства избегать действий, которые могут спровоцировать рост напряженности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала позором тюремный приговор главе Гагаузской автономии Молдавии. По словам дипломата, «это напасть, беда». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал приговор Гуцул политически мотивированным решением и давлением на политических оппонентов в Молдавии.