Сын Джулии Робертс покорил соцсети своим внешним видом

Муж Джулии Робертс Дэнни Модер выложил в соцсеть видео, на котором их сын Финнеас катается на скейте. Видео сразу вызвало бурю восторженных комментариев от пользователей.
На видео 20-летний Финнеас выполняет различные трюки на скейте. Молодой человек делает это без рубашки, так что пользователи сети смогли оценить его спортивное телосложение. Комментаторы не только выражают восхищение внешностью Финнеаса, называя его «красавчиком» и «симпатичным мальчиком», но и хвалят юношу за мастерски выполненные пируэты на скейте.
Семья Джулии Робертс и Дэнни Модера старается сохранять приватность и нечасто делится в соцсетях личным видео, так что этот случай можно назвать исключением.
Напомним, у пары трое детей — близнецы Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер, и младший сын Генри Дэниэль. Кроме того, звёздная мама дала детям дополнительные имена, связанные с индийской мифологией — соответственно Лакшми, Ганеш и Кришна Балпрам.
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