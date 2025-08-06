Сын Джулии Робертс покорил соцсети своим внешним видом

На видео 20-летний Финнеас выполняет различные трюки на скейте. Молодой человек делает это без рубашки, так что пользователи сети смогли оценить его спортивное телосложение. Комментаторы не только выражают восхищение внешностью Финнеаса, называя его «красавчиком» и «симпатичным мальчиком», но и хвалят юношу за мастерски выполненные пируэты на скейте.