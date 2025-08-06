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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 августа 2025

До +24 градусов потеплеет в Иркутске 6 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 6 августа 2025 будет облачной, но с прояснениями. Как сообщили КП-Иркутск в местном гидрометцентре, столбик термометра поднимется до +22…+24. Порывы ветра будут небольшие 5−10 м/с. Вероятны осадки в виде слабого дождя.

— А вот по области местами возможны кратковременные дожди и грозы, особенно на селеопасных станциях на западе и севере региона. Ветер северо-западный, западный с порывами до 5−10 м/с, — уточнили синоптики.

В дневные часы в Приангарье потеплеет до +22…+27, а в северо-восточных районах воздух может прогреться до +32 градусов. Если солнце зайдет за облака, то станет прохладнее до +12…+17 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске и регионе 6 августа.