Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 августа 2025

В дневные часы в Приангарье потеплеет до +22…+27, а в северо-восточных районах воздух может прогреться до +32 градусов. Если солнце зайдет за облака, то станет прохладнее до +12…+17 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске и регионе 6 августа.