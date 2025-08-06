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Reuters: Уиткофф планирует встретиться с руководством РФ 6 августа

Госдеп подтвердил, что Уиткофф приедет в РФ на текущей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует встретиться с руководством Российской Федерации 6 августа, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источника.

«Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством РФ», — сказал он.

В материале сказано, что представители администрации Трампа не приводят деталей графика Уиткоффа.

Напомним, Госдеп Соединённых Штатов подтвердил информацию о том, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф приедет в РФ на текущей неделе.

При этом руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс заявила, что Уиткофф посетит РФ на этой неделе, отказавшись раскрыть повестку дня визита и не назвав точных сроков его поездки.

Во вторник Трамп заявил, что хочет «вывести США» из конфликта на Украине. Кроме того, говоря о возможных санкциях против РФ, он уточнил, что «завтра» будет встреча с российской стороной.

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