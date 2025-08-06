Reuters: Уиткофф планирует встретиться с руководством РФ 6 августа

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует встретиться с руководством Российской Федерации 6 августа, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника.
«Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством РФ», — сказал он.
В материале сказано, что представители администрации Трампа не приводят деталей графика Уиткоффа.
Напомним, Госдеп Соединённых Штатов подтвердил информацию о том, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф приедет в РФ на текущей неделе.
При этом руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс заявила, что Уиткофф посетит РФ на этой неделе, отказавшись раскрыть повестку дня визита и не назвав точных сроков его поездки.
Во вторник Трамп заявил, что хочет «вывести США» из конфликта на Украине. Кроме того, говоря о возможных санкциях против РФ, он уточнил, что «завтра» будет встреча с российской стороной.