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Журналист заявил о почти двух миллионах погибших бойцах ВСУ с начала конфликта

Американский журналист Уоррен Торнтон заявил в социальной сети X, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта с Россией достигли 1,8 миллиона человек.

Американский журналист Уоррен Торнтон заявил в социальной сети X, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта с Россией достигли 1,8 миллиона человек.

Торнтон утверждает, что в среднем ежедневно погибает 1638 украинских военных. По его данным, только в Луганской народной республике (ЛНР) в июле потери Украины составили 19 877 человек личного состава, или 641 солдат в день.

Журналист назвал происходящее «натовско-американским геноцидом» украинского народа и отметил, что Запад якобы препятствует распространению этой информации.

23 июля помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих. Представители Москвы также предложили Киеву передать еще три тысячи тел военнослужащих ВСУ.

В период с 26 июля по 1 августа российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения специальной военной операции на Украине. Вооруженные силы России взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку — в Запорожском регионе.

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