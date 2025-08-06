В Белгородской области ВСУ совершили атаку на памятник лётчику Кожедубу

ВСУ совершили атаку на памятник в Белгородской области в честь знаменитого лётчика Ивана Кожедуба, монумент подвергся удару в День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня, в важный для всего региона праздник — День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, — ВСУ атаковали памятник в Уразове Валуйского округа, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что власти сделают всё, чтобы в максимально короткие сроки устранить повреждения, которые получил объект. Глава региона напомнил, что в марте 1943 года Кожедуб совершил свой первый боевой вылет с Уразовского аэродрома.
По его словам, удар, нанесённый по монументу, показывает, что враг нацелен на террор, борьбу с памятью и подвигом ветеранов Великой Отечественной войны.
Напомним, в мае ВСУ, применив беспилотник, атаковали в Курской области памятник советским лётчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Монумент, который установлен в посёлке Коммунарка Беловского района, получил частичные повреждения.